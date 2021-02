Graafikud ⟩ Eesti on oma elanike pandeemias toetamisel samal pulgal Vagevene ja Aafrika riikidega

Kui suuremas osas Euroopas olid selle aasta alguses veel sissetuleku toetused alles, näiteks põhjanaabrite juures Skandinaavia riikides oli see enam kui pool palgast ning Venemaal alla poole, siis Eestis toetust enam ammu ei olnud.

Võib küll väita, et Harjumaa ning Ida-Virumaa kriisis kõige enam kannatanud ettevõtted saavad ka praegu toetust taotleda ning järgmise nädala neljapäevaks peaks töötukassa nõukogu sel nädalal välja kuulutatud piirangutes kõige rohkem kannatavate ettevõtete toetuseks mõeldud palgatoetuse meetmega välja tulema. Aga need on kõik osalised ja ajutised abikäed.