Löökaugu tekitatud kahju aitab tee omanikult välja nõuda tasuta õigusrobot

Löökaugu õigusrobotit ehitanud HUGO.legal jurist Ülle Aliorgi sõnul on löökaugu tekitatud kahjusid tõenäoliselt päris palju, kuid suur osa neist ei oska ega soovi juriidilise protsessiga tegelema hakata eeldades, et see on pikk ja keerukas. «Eks see kahjude hüvitamise nõude protsess ongi omajagu keeruline, kuid tänasest tööd alustanud löökaugu õigusrobot teeb olulise töö juriidiliselt korrektselt inimese eest ära ja jääb üle koostatud avaldus tee omanikule saata. Löökaugu kahju puhul on väga olulised kaks asja – politsei teavitamine sündmuskohal ning asjaolude ülespildistamine,» sõnas Aliorg.