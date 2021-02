Kõikvõimsad keskpangad on tänaseks majanduse keskpunktis. Keskpangad on suutnud nimelt viimased kolm aastakümmet nügida varade hindu kõrgemale pärast iga kriisi, samas hoides inflatsiooni kontrolli all. Selline siiski mõnevõrra debateeritav edukus on usku keskpankade (kõik)võimsusesse ainult kasvatanud.