Läti maksab kriisitoetuseks peredele iga lapse kohta 500 eurot

Kriisitoetust antakse märtsis ühtekokku 364 097 lapse eest. Sotsiaalkindlustusamet maksab toetuse välja automaatselt, ilma et pered peaks seda eraldi taotlema.

Toetust makstakse isikutele, kel on õigus lapsehooldustoetusele, mida makstakse kuni üheaastaste laste eest, isikutele, kellel on õigus riiklikule lapsetoetusele või lisatoetusele puudega laste eest, aga ka isikutele, kellel on õigus vanemahüvitisele.