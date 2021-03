Laevaagent: valitsusel pole õigust STS-operatsioone keelata

«Ettevõtlusvabadus annab isikule õiguse nõuda, et avalik võim ei sekkuks tema ettevõtlusena käsitatavasse tegevusse,» leiab laevaagent NavEst Agency OÜ, viidates põhiseadusele. Laevaagent taotles luba hakata täna Pakri ankrualal naftasaadusi ümber pumpama, ignoreerides keskkonnaministri teadet, et ta palus siseministril 8. veebruarist peatada STS-operatsioonid Eesti sisemerel. Ettevõtte hinnangul on selline keeld õigustühine.