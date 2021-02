Tanel Kiige reform seadustab pika juhutöö

Täna teatas sotsiaalministeerium, et käsil on reformi ettevalmistamine, mis kaotab ära seni tööseaduses kehtinud põhimõtte, et kolm korda tähtajalise lepinguga samas firmas töötanud inimene peab neljandal korral saama juba täthajatu töölepingu, sest on selge, et firmal läheb inimest regulaarselt vaja.