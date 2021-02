Uus kuum trend tehnoloogimaailmas on… telefoniga rääkimine

Pandeemia ajal on häälsõnumid hakanud rohkem asendama tekstsõnumeid. Seda peegeldavad ka tehnoloogiaettevõtted, mis pööravad kõnele järjest suuremat tähelepanu.

Järjest rohkem populaarsust kogub ligi aasta tagasi asutatud suhtlusvõrgustik Clubhouse, millega saab praegu liituda ainult kutsetega. Tegemist on platvormiga, millel on virtuaalsed jututoad, kus inimesed üle maailma saavad vestelda. Inimesed ei suhtle omavahel aga mitte kirjutades, vaid kõneledes. Ehk siis iga jututuba on justkui interaktiivne taskuhääling või konverentsikõne. Rakendusel on umbes kümme miljonit aktiivset kasutajat.

Facebook ja Twitter arendavad oma versiooni Clubhouse'ist. Twitter tuli eelmisel aastal välja häälsäutsudega, mis tähendas, et kasutaja võis lindistada lühikese heliklipi enda jutust ja selle postitada. Ja mullu tuli Twitter välja ka häälsõnumite saatmise võimalusega privaatvestlustes.

Twitteri pressiesindaja Aly Pavela ütles CNNile, et inimesed kasutavad häälsõnumeid ja räägivad lausa tundide viisi erinevatest teemadest.

Facebook kinnitas samuti, et häälsõnumeid on hakatud alates pandeemia algusest rohkem kasutama. Ka vestlusplatvormi Discord populaarsus on oluliselt kasvanud.

Vähem kui aasta tagasi asutatud Clubhouse'i väärtus on kerkinud miljardi dollarini.

«Tundub nagu oleks tagasi 1990ndates, kui jututoad populaarseks said. Samasugune võõrastega suhtlemise põnevus, samasugused probleemid selle osas, kuidas ebasobivat käitumist hallata ja sama kasutajate uudishimu uue tehnoloogia osas,» rääkis Kansase ülikooli kommunikatsiooniprofessor Jeffrey Hall CNNile.