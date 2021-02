Vilsandi rekonstrueeritud tuletorn avatakse külastajatele hiliskevadel

Pärast remonti on torn suurepärases seisukorras ning on oma disaini poolest kindlasti külastamist väärt. Vilsandi tuletorn on ehitatud aastal 1809 ja seega vanuse poolest kolmandal kohal Eestis. 2019. aastal sai veeteede amet Vilsandi tuletorni kui hästi restaureeritud mälestise eest ka muinsuskaitseameti tunnustuse.