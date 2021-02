Klient nõuab Olerexilt kahjuhüvitist, mis küündib 1290 euroni. Sellega tanklakett ei nõustunud, tuues põhjenduseks selle, et klient sõitis pesulasse valesti ning ei järginud juhendeid. Olerex sõnas, et seda kinnitab ka turvasalvestis, millelt on näha, et tarbija sõitis autopesulasse valesti.