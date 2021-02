Facebook tuli välja reklaamiga, mis promob reklaame

Sihitud reklaamid moodustavad 98 protsenti Facebooki käibest. Apple'i planeeritud uuendus võib sotsiaalmeediaettevõtte tulu aga kärpida, kirjutab Gizmodo.

Apple plaanib iOS 14 operatsioonisüsteemile uuendust, mis annaks kasutajatele kontrolli selle üle, millised rakendused võivad nende andmeid koguda. Facebook on väitnud, et kui pole võimalik kasutajate andmeid koguda ja neile reklaame suunata, siis väikeettevõtjad kannatavad. Apple vastas, et seisab oma klientide eest, kellel on kõrini Facebooki hoolimatust suhtumisest privaatsusesse.

Apple tuleb uuendusega välja ilmselt kevadel. Facebook muretseb, et see võib ettevõtte käivet vähendada kümne protsendi ehk umbes kaheksa miljardi dollari võrra sel aastal.

Seega tuli sotsiaalmeediafirma välja nüüd reklaamikampaaniaga, milles rõhutatakse, et väikeettevõtjad sõltuvad Facebooki sihitud reklaamidest. Minutilise reklaamklipi lõpus ilmub lause «Head ideed väärivad leidmist» ja seejärel, et «Personaliseeritud reklaamid aitavad neid leida». Seega Facebook üritab väita, et kuigi inimesed just ei armasta sihitud reklaame, siis nende taga olevad ettevõtted ja tooted võivad meeldida.