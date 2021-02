Koroonapandeemiast tingitud äritõrked on mitmes sektoris mõjutanud ettevõtete tegevust sedavõrd negatiivselt, et on muutnud küsitavaks ettevõtete tegevuse jätkumise. Kuna kätte on jõudnud raamatupidamise aruannete koostamise, kinnitamise ja auditeerimise aeg, aitab PwC juhtivaudiitor Kristi Ziugov ettevõtjatele, finantsjuhtidele ja raamatupidajatele olulisimat meelde tuletada.