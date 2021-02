Eesti Energia puhaskasum vähenes pea poole võrra

Kokku tootis Eesti Energia taastuvenergiat – taastuvelektrit ja taastuvsoojust – 1,9 TWh. See moodustas 38% kontserni elektri ja soojuse kogutoodangust.

Energiatootmise süsinikuintensiivsuse vähendamine tõi 2020. aastal kaasa Eesti Energia CO2 emissiooni 35-protsendilise languse võrreldes 2019. aastaga, vähenedes 5,9 miljonilt tonnilt 3,8 miljoni tonnini. Võrreldes 2018. aastaga on süsinikujalajälg vähenenud kolm korda.

Kontserni investeeringud suurenesid aastaga 38% tasemele 188 miljonit eurot. Sellest lõviosa ehk 95 miljonit eurot moodustasid investeeringud elektrivõrgu kvaliteeti tõstmisse – ilmastikukindla võrgu osakaal on nüüdseks kasvanud 70% tasemele.

«Vanemad põlevkivielektrijaamad on oma tehnilise eluea lõpul ning pääsevad kliimapoliitikast tingitud kõrge CO2 hinna tõttu turule harva, kuid nad on jätkuvalt olulised juhitava elektritootmise reservi tagamisel.

Auvere elektrijaam on Eesti kõige efektiivsem juhitav elektritootmisvõimsus, mis suudab kasutada erinevaid kütuseid juba praegu. Plaanime käesoleval aastal seda täiendavalt modifitseerida nii, et põlevkivi osakaal kütusesegust võiks olla vaid 20 protsenti. Näeme elektrijaama tulevikku muuhulgas süsteemiteenuste pakkumisel. See tõstab Auvere elektrijaama konkurentsivõimet,» selgitas Avila varade väärtuse ümberhindamist.