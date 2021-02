USA kohtunik kritiseeris Google'it brauseri privaatses režiimis kasutajate jälgimise eest

Google väidab, et Chrome'i Inkognito režiimis ei jäta ettevõte kasutaja tegevust meelde. Koh selles nii kindel pole, kirjutab Bloomberg.

Google'i vastu esitatud hagis nimetatakse brauseri Inkognito režiimi pettuseks ja nõutakse 5000 dollarit (4120 eurot) valurahana iga kasutaja eest, kelle privaatsust on alates 2016. aastast rikutud.

Koh nimetas Google'i andmete kogumist häirivaks. Kohtuniku hinnangul on ebatavaline see, et ettevõte kogub kasutajate andmeid kui ei kavatse neid kasutada inimeste profiilide loomisel või neile suunatud reklaamide näitamisel.

Hagi esitanud kasutajaid esindava advokaadi Amanda Bonni sõnul üritab Google jätta mulje, et privaatses režiimis on kasutajal suurem kontroll oma andmete üle, kuid tegelikkuses see nii pole.

Google'i advokaat Andrew Schapiro vastas, et ettevõtte privaatsustingimustes on andmete kogumine välja toodud.