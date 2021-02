Möll võlakirjaturul viis börsiindeksid üle maailma langusesse

Investorid eeldavad, et USA ja teiste riikide majanduste taastumine suurendab inflatsiooni ja sunnib keskpanku intressimäärasid kergitama. Odavnenud võlakirjad annavad intresside tõustes aga aktsiatest paremat tootlust ning see on pannud investorid oma aktsiaportfelle harvendama ning ostma võlakirju.