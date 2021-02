Inbanki kasum vähenes 41 protsenti

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo märkis tulemuste teates, et üleilmse tervisekriisi valguses saab eelmise aasta 5,9 miljoni euro suuruse puhaskasumiga rahule jääda. «Võib öelda, et pandeemia ja piirangute mõju meie ärile oli prognoositust oluliselt väiksem. Oleme jätkuvalt kasumlik ja kasvav ettevõte ning vaatamata keerulisele ajale oleme jätkanud investeerimist uutesse toodetesse ja oma inimestesse,» lausus Andresoo, lisades, et veelgi selgemaks sai, et digitaalsete lahenduste mõju ettevõtete ärimudelitele muutub aina olulisemaks.