ELi saastekvootide reform tõstab põlevkivienergia hinda

«Kuna enamus CO2 heitest Eestis tekib energeetikatööstuses, siis enim on meil mõjutatud just põlevkivienergeetika käitised – Eesti Energia, VKG ja Kiviõli Keemiatööstus. Elektri tootmise eest tasuta ühikuid ei eraldata, seega põlevkivist elektritootmine on [saastekvootide] hinnatõusust ilmselt enim mõjutatud,» tõdes keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna peaspetsialist Imre Banyasz ERRile.