Hyundai kutsub tagasi 82 000 probleemse akuga elektriautot, mis läheb maksma rekordilise summa

Enamik autosid, mis tagasi kutsutakse, on aastatel 2018-2020 ehitatud Kona mudelid. Samuti on seal hulgas aga ka Hyundai Ioniq'ud ja bussid, kirjutab BBC.

Tagasikutsumine läheb autotootjale maksma umbes 900 miljonit dollarit (740 miljonit eurot). See on elektriautode sektoris rekordsumma.

Lõuna-Koreas on Hyundai sattunud kohalike järelevalveorganite uurimise alla. Uurimise käigus on selgunud, et akude defektid on põhjustanud korduvalt nende põlema süttimist.