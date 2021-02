Coop Pank kolib peakontori kõrghoonesse

«Alguses plaanisime pakkuda väga paindlikke lahendusi just väikse ja keskmise suurusega ettevõtetele. Tundus, et sedalaadi huvi oli turul olemas, arvestades, et häid, väiksemahulisi pindu tuleb kesklinnas tikutulega taga otsida,» rääkis Capital Milli tegevjuht Igor Mölder. «Reaalsuses on siiski huvi üles näidanud just suuremad ettevõtted ning nende osas võiks välja tuua kolm segmenti: finants- ja IT-ettevõtted ning äri- ja investeerimisnõustamine.»