Restoran piirangutest: me ei saa endale pankrotti lubada!

Pull Restoranid OÜ juhatuse liige ja üks omanikke Enn Toberluts nentis, et valitsuse otsus sulgeda restoranide töö alates kella 18st õhtul tähendab ettevõtetele tegelikult palju enamat.

«Niipalju mõjutab tegevust, et tõenäoliselt on restoranid avatud nüüd kella 11st 15ni-16ni,» ütles ettevõtja. Kolmest kuueni polevat tema hinnangul suurt mõtet restorani lahti hoida, sest siis ei käi isegi headel aegadel eriti rahvast. Ainult kaasamüügist restoran ära ei elaks. Kui oli kevadine lockdown, siis tuli firmale odavam restoran kinni panna kui kaasamüügi jaoks lahti hoida. Nüüd on plaan uksed neljani lahti hoida, sest lõunasöögist tuleb käivet, kuigi vähem kui õhtusöögist.