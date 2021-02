VIDEO ⟩ Neljajalgne masin: New Yorgi politsei katsetab robotkoera

Politsei ja digikoer reageerisid sissemurdmisele Bronxi linnaosas. Sündmuspaigalt aga ühtegi inimest ei leitud, kirjutab New York Post.

New Yorgi politsei pressiesindaja sõnul on umbes 30 kilogrammi kaaluv robot varustatud tulede ja kaameratega, mis võimaldab korrakaitsjatel ümbrust reaalajas uurida. Samuti on digikoeral mikrofonid ja kõlarid.