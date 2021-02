Indrek Kasela: elame kinnipanemise üle, aga toimuv on kuritegelik

Ja asi ei ole mitte selles, et Kaselale kuuluv Sõpruse kino peab taas uksed sulgema ning Noblessneri kvartalis asuv jaapani restoran Kampai võib avatud olla vaid kella kuueni õhtul. Kaselat ärritab, et valitsus ei suuda täita om peamist ülesannet ja inimeste vaktsineerimist korraldada, sest just vaktsineerimine oleks see, mis aitaks ühiskonda avada.