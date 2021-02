Samsungi tarkvarauuendus toob S21 olulisemad funktsioonid ka vanematele seadmetele

One UI 3.1 lubab näiteks kasutada telefonis Zoom Lock lahendust, mis eemaldab telefoni kaameraga suumides ebameeldiva võbelemise. Samuti tuleb tarkvaraga kaasa uuendusi Single Take funktsioonile ja Hyperlapse videolahendusele. «Kuna paljusid selliseid asju aitab telefonil teha tarkvara, siis on neid võimalik aegamööda lisada ka vanematele mudelitele ja S20 FE on neist esimene,“ sõnas Samsung Eesti mobiilidivisjoni juht Antti Aasma.