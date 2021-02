USA presidendi Joe Bideni 1,9 triljoni dollari mahus turgutuspakett, eeldusel et Kongress selle heaks kiidab, tähendab, et USA kulutab sellel aastal majanduse toetuseks enam kui kolm korda rohkem kui Euroopa riigid kavandavad, vahendab uduisteagentuur Bloomberg UniCrediti ülevaadet.

JPMorgan Chase ja Co hindab, et USA valitsuse turgutusplaan, millest on maha arvatud see pidur, mille annavad aeguvad maksuleevendused ning toetusmeetmed, lisab sellel aastal USA sisemajanduse toodangusse 1,8%. Euroalal on vastav number 0,1%.