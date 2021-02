Mis olid vabariigi aastapäeva hitt-tooted?

Rimi avalike suhete juhi Katrin Basti sõnul on vabariigi aastapäeval alati hästi kaubaks läinud kilu ja kalamari. «See ei tule vist enam kellelegi üllatusena, et vabariigi aastapäeva hitt-toode on kilu. Kui tavapäraselt on kilu müügiedetabelis 1000. positsioonil, siis vabariigi aastapäeval hõivab see toode edetabeli 100. koha,» rääkis Bast, kelle sõnul on kilu müügikasv olnud meeletu.