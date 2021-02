Pensionisüsteemist lahkuvale rahale pangad uusi investeerimis- ja säästutooteid ei paku

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul kaardistas inspektsioon pensionireformiga seotud muudatusi säästu- ja investeerimistoodetes seetõttu, et olla kursis suundumuste ja riskidega ajal, mil pensionifondidest potentsiaalselt on vabanemas suur summa. «Veebruari keskel oli avalduse teisest pensionisambast lahkumiseks teinud 101 199 inimest, kes kokku plaanivad fondidest sügisel välja võtta umbes 773 miljonit eurot. See on küll ainult 14% süsteemi kogusummast, kuid loodus tühja kohta ei salli. Soovisime mõista, kas raha välja võtvatele inimestele hakatakse jõuliselt pakkuma uusi säästu- ja investeerimistooteid, kuid praegu teavitatu kohaselt meie järelevalvatav finantssektor seda aktiivselt teha ei plaani,» rääkis Kessler.