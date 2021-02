NASA marsikulguri langevarjule oli lisatud peidetud sõnum

Süsteemiinsener Ian Clark kasutas binaarkoodi, et punaste ja valgete triipudega «kirjutada» 21-meetrise läbimõõduga langevarjule lause «Dare mighty things» (Julge teha vägevaid asju). Samuti lisas ta sinna Californias asuva NASA teadus- ja arenduskeskuse koordinaadid, kirjutab AP.

Clarkil tuli see idee kaks aastat tagasi, kuna insenerid tahtsid panna langevarjule ebatavalise mustri, mille järgi oleks võimalik tuvastada selle asend langemise ajal. Clarki sõnul oli langevarjule salasõnumi panemine väga lõbus. Enne Marsil langevarju avamist teadsid sõnumist ainult kuus inimest.

Kui pilt langevarjust avaldati, siis kulus kosmosefännidel vaid mõni tund, et kood lahendada. Clark ütles, et peab järgmisel korral veel loomingulisemalt lähenema.

«Dare mighty things» pärineb ühest endise USA presidendi Theodore Roosevelti tsitaadist ja on ühtlasi NASA Jet Propulsion Laboratory motto.

Perseverance maandus Marsil edukalt eelmisel nädalal. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Lisaks elu märkide otsimisele valmistavad Perseverance'i uuringud ette ka võimalikku mehitatud lendu Marsile ja ehk lõpuks ka koloonia asutamist. Selleks on kulguriga kaasas muu hulgas seade, millega katsetatakse hapniku valmistamist Marsi atmosfääris leiduvast.

Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. Ta on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.