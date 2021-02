Soomes vähenes baaride ja restoranide alkoholimüük mullu järsult

Alko müüs eelmisel aastal 92,7 miljonit liitrit alkohoolseid ja mittealkohoolseid jooke. See on 2019. aastaga võrreldes 13% enam. Toona müüdi 82,1 liitrit. See muutus katkestas juba kümme aastat kestnud trendi, kus Alko müük on aasta- aastalt vähenenud.