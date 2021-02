Coca-Cola toob turule esimese paberist pudeli

Paboco poolt väljatöötatud tehnoloogiaga on võimalik valmistada 100 protsenti taaskasutatavaid pudeleid. Paberi osa on saadud puidust, mis on kogutud loodust säästval viisil. Pakendi paberosal on vetthülgav siseosa, mis on valmistatud biomassil põhinevast materjalist. Tänu sellele suudab pudel endas hoida vedelikku ning peab vastu ka süsihappegaasile ehk sobib nii karboniseeritud kui karboniseerimata jookide pakendamiseks. Praegune prototüüp koosneb paberümbrisest, millel on taaskasutatav plastikust vooder ja kork.