Eesti Pank: eluasemelaenude kasvu veavad suur nõudlus ja paranenud laenutingimused

Kevadise eriolukorra piirangud vähendasid võimalusi tehinguid läbi viia ning osa neist lükati edasi. Ka pangad hindasid kevadel eluasemelaenu soovijaid suurema ettevaatlikkusega. Praeguseks on eluasemeturg aga taas kasvama hakanud. Sarnaseid suundumusi on näha mitmeski teises Euroopa riigis.

Jaanuaris sõlmiti uusi eluasemelaenulepinguid 115 miljoni euro väärtuses ehk 24% enam kui aasta varem. Jätkus juba eelmise aasta lõpus alanud aktiivne eluasemelaenude taotlemine. 2020. aasta IV kvartalis sõlmiti lepinguid keskmiselt 125 miljoni euro väärtuses kuus ehk aasta varasemast 14% rohkem. Pankade eluasemelaenuportfell on aastaga suurenenud 7%. Laenulepingute elavnenud sõlmimise taga võib osaliselt olla kevadel edasilükatud ostuotsuste kuhjumine.

Samuti on juba mitu aastat kestnud kiire pangahoiuste kasv parandanud võimekust eluaset soetada. Jaanuaris kiirenes hoiuste aastakasv 15%ni. Hoiuste kasvu jätkumist on toetanud koroonakriisi eripära – see on küll tugevasti pitsitanud näiteks turismivaldkonnas töötavaid inimesi, kuid paljudes teistes valdkondades on majanduslik löök olnud tagasihoidlikum.

Laenutehingute arvu kõrval on tõusnud ka keskmine eluasemelaenu summa, mis on jõudnud 94 000 euroni. See peegeldab nii kinnisvarahindade kasvu kui ka seda, et suurenes uute eluasemetega tehtud tehingute osakaal – viimasel kolmel kuul keskmiselt 27% kõikidest korteritehingutest.

Selle põhjuseks on mitmete enne kriisi alustatud arenduste valmimine.

Ettevaates võib uute eluasemetega tehtavate tehingute hulk aga ajutiselt väheneda, kuna osade arenduste alustamine lükati koroonakriisi alguses edasi.

Pangalaenu võtmist eluaseme soetamiseks soosib küllaltki soodne laenuhind. Lisaks üldiselt madalatele intressimääradele on pankade küsitav keskmine intressimarginaal viimastel kuudel pisut alanenud.