Mihkel Nestor: Eesti majandusel on olnud kadestamisväärne dünaamika

Kuigi vaatame kadedusega Rootsi palkasid, Soome sotsiaalhüvitisi ja Saksamaa autotööstust, siis tegelikult ei tohi me alahinnata meile antud vabadust. Vabadust luua oma enda riiki ja majandust omaenda käe läbi ja teha seda ehk lõpuks pareminigi, kui see on õnnestunud teistel. Soome on täna püstihädas, et olla võimeline oma kõrgeid palkasid ja sotsiaalhüvitisi tagama kõigile kodanikele. Saksamaa autotööstus on kimpu jäänud uute keskkonnaalaste trendide ja nõudmistega kaasas käimisel, rääkimata mullustest koroonakriisis saadud kahjudest. Eesti majandust viimasel kümnendil kandnud IT-edulugu osutus eriti tarvilikuks aga just mullu: kui Saksa autotööstuse toodangut soovisid osta vähesed, siis eestlaste kirjutatud koodijuppe läks tarvis rohkem kui kunagi varem.