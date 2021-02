Brittide piirangute leevendamise kava kergitab lennufirmade aktsiaid

Briti odavlennufirma EasyJet aktsiad on sel nädalal kallinenud juba üle 16 protsendi ja Birtish Airwaysi emafirma IAG aktsiad 14 protsenti. Ungarlaste Wizz Airi aktsia on kerkinud 11 protsenti, sakslaste Lufthansa turuväärtus on tõusnud enam kui 9 protsenti, Air France-KLMi aktsiahind 8 protsenti ja American Airlinesil 10 protsenti.