Minister viitas, et seda ideed arutati Eesti välisministri Eva-Maria Liimetsa visiidil Riiga eelmisel nädalal.

Rinkēvičsi sõnul on vajalik teha koostööd Läti võimudega, et selgitada välja, kuidas uut süsteemi sisse seada. Minister märkis, et kõik riigid peaksid vaktsineerima oma elanikkonna nii kiiresti kui võimalik.