Eestit ähvardavad uuel nädalal ranged piirangud

«Covid 19 olukord on täna Eestis kriitilisem kui kunagi varem,» nentis Kiik. Iseäranis teeb talle muret viimastel nädalatel nakatumiste tõus 40%. Eesti liigub nakatumisnäitajate poolest Euroopa tippu.

Kuna nõnda peavad haiglad keskenduma pigem koroonahaigetele ning on oht, et plaanilist ravi tuleb nõnda veelgi vähendada, kaalub valitsus uusi ja rangemaid piiranguid.

Uuteks piiranguteks peab olema valmis juba märtsikuus ehk alates järgmisest nädalast. See puudutab eelkõige haridus-, meelelahutus- ja toitlustusvaldkonda, aga mitte ainult. Haridusvallas andis Kiik mõista, et 1.-4. klassi lapsed saavad peale vaheaega jätkata kontaktõppel, vanemate klasside lapsed peavad end aga valmis panema võimalikuks pikemaks distantsõppeks.

Meelelahutus- ja toitlustusvallas plaanitakse üle vaadata nii kohtade täituvuse nõue kui ka ajalise piirangu nõuded. Delfi kirjutab, et neile teadaolevalt on valitsuse laual ka kaubanduskeskuste sulgemise plaan. Täpset kinnitust ei õnnestunud selleks valitsuse kommunikatsioonibüroolt hankida.

Kiik ütles, et loodab piiranguid hakata leevendama aprillis-mais.

Koalitsioonipartnerid eri meelt

Koalitsioonipartnerid olid veel möödunud nädalal piirangute osas eri meelt: nii kutsus reformierakondlasest rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus inimesi üles kaasa mõtlema, kuidas teha nii, et piiranguteks ei läheks. «Kutsungi ettevõtjaid oma ideid jagama, et kuidas ilma piiranguteta teha nii, et viirus ei leviks,» ütles minister Majandusruumi saates.