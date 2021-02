EL loob uued partnerlused ja investeerib ligi 10 miljardit eurot rohe- ja digipöördesse

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul läheb Euroopal kõige paremini siis, kui teeme koostööd. «Eriti oluline on see digipöördega seotud probleemide lahendamisel. See mõjutab meid kõiki ega tunne riigipiire. Nagu kliimamuutusedki. Täna välja pakutud partnerlused koondavad ressursse, nii et me saame ühiselt maksimaalselt ära kasutada digitehnoloogiad, muu hulgas ka meie rohepöörde huvides,» märkis Vestager.