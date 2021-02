Tiktokis levib uus vandenõuteooria: lumi pole päris

Tiktoki videotes üritavad mitmed inimesed välgumihkliga lumepalle sulatada ja väidavad, et lumi pole päris ning on valitsuse poolt tehtud.

Täpsemalt on Tiktoki kasutajaid üllatanud see, et kui välgumihkli leek vastu lumepalli pannakse, siis ei hakka vett tilkuma. Tegelikult on lumi päris ja seda põletades toimuvat protsessi nimetatakse sublimatsiooniks ehk toimub aine vahetu üleminek tahkest olekust gaasilisse vahepeal vedelaks muutumata.

Vandenõu hakkas aga sellegipoolest hoogsalt levima. Möödunud nädala kolmapäeval oli Texases otsingumootorites enim otsitud infot «võltslume» (fake snow) kohta. Lisaks arvatakse, et «võltslume» taga on Bill Gates, keda on varasemalt süüdistatud nii koroonapandeemias kui plaanis panna jälgimiskiibid vaktsiinidesse. Jah, nutitelefone kasutavad vandenõuteoreetikud muretsevad, et neid hakatakse vaktsiinidega jälgima...

Gates on annetanud raha Harvardi ülikooli projektile Scopex, mille eesmärk on kliimamuutusega võidelda.

Aga vandenõuteooriad ei piirdu ainult Gatesiga. Mõned usuvad, et «võltslume» saatis USAsse hoopis Hiina ja selle eesmärk on panna ameeriklased uskuma kliimamuutusesse. Lisaks levivad sotsiaalmeedias väited, et Texase lumetormi põhjustas kuidagi USA president Joe Biden.

Ühes Tiktokki postitatud videos põletas kasutaja lumepalli välgumihkliga. «Aitäh Bill Gates, et üritad meid petta, et see on päris lumi,» ütles naine videos. «Näete, et see ei sula ja see põleb.»

Sama vandenõu levis ka 2014. aastal. Allolevas ingliskeelses videos selgitatakse, mis juhtub kui välgumihkliga lund sulatada.