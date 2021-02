Rain Lõhmus ja Kaido Veske loovad järgmise fondi: meil on suur ettevõtete rahastamise vaakum

Livonia Partners toob välja, et Eesti majanduse ülesehitus on muutumas. Tehnoloogial on olnud sellele märkimisväärne mõju. Livonia fondil on investorite, sealhulgas enamuse Eesti pensionifondidega, kokku lepitud paindlik investeerimismandaat, mis võimldab teha nii enamus- kui vähemusosalusega investeeringuid, suuruses 5 kuni 15 miljonit eurot, laias valikus sektorites.

Erakapitali investeeringud

«Antud investeerimisvõimaluste turg on meie jaoks väga lai ja erakapitali fondi institutsionaalne edu on turul veel tõestamata,» märgib ettevõte, tuues välja, et Eestis on jätkuvalt suured ettevõtete rahastamise vaakumid. Teates tuuakse välja, et Livonia Partnersi partner Rain Lõhmus osales osales kohaliku panganduse- ja pensionisüsteemi loomise juures.«Mõlemad sektorid arenesid ja neid saatis edu. Livonia kindel usk on, et sarnane resultaat on samuti oluline ning võimalik saavutada kohalikul investeerimismaastikul,» seisab teates.