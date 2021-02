USA osariik tahab keelata videomängu GTA, kuna autovarguste arv on kasvanud

Ameerika psühholoogide ühenduse andmetel on uuringud viidanud, et vägivaldsed videomängud võivad muuta mängijaid agressiivsemaks, kuid see väide on saanud kriitikat teistelt akadeemikutelt. Seni pole tõestatud, et vägivaldsed videomängud viiksid kriminaalse käitumiseni.