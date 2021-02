Veriff laieneb koostöö kaudu Ladina-Ameerika turule

Kueski pakub tarbija finantseerimise teenuseid Mehhiko turul. Ettevõte on keskendunud kliendisegmendile, kel puudub krediidiajalugu, kuna varasemalt pole ükski krediidiasutus neid teenindanud. Finantsteenuste pakkumine krediidiajaloota kliendile kätkeb kõrgemaid riske. Veriff aitab Kueskil hoida teenus kooskõlas vastavuskontrolliga ning maandada riske võimalike identiteedipettuste- ja kelmuste osas.

48 protsenti Ladina-Ameerika täiskasvanud elanikkonnast pole kunagi omanud ligipääsu tarbija finantseerimise teenustele. Vaid 21,6 protsendil Mehhiko elanikest on krediitkaart. Põhjuseks, miks inimesed ei saa kasutada ametlikke finantsteenuseid, peetakse varimajandust.

57 protsenti mehhiklastest töötab mitteametlikult, fiskaalselt moodustab see ligi neljandiku riigi sisemajanduse kogutoodangust. Ümbrikupalka teenivad tarbijad väldivad ametlikke finantsteenuseid, kuna pelgavad maksuameti tähelepanu.

Veriffi kaasasutaja Janer Gorohhovi sõnul on turvalise finantsteenuste platvormi nurgakiviks kiire ja usaldusväärne isikusamasuse tuvastamine. «Tõhus isikusamasuse tuvastamise teenus võimaldab Kueskil julgelt laieneda. Nii on äri skaleerimine madalamate riskidega ettevõtte jaoks, kuid samas on ka kliendid oluliselt paremini kelmuste eest kaitstud. Veriffis näeme partnerlust Kueskiga suurepärase algusena Ladina-Ameerika turule murdmiseks,» rääkis ta.