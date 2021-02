Sandor Liive: Eesti valikud on kas tuumajaam või Vene gaas

«Meil on elektrit vaja,» selgitas Sandor Liive tuumaelektrijaama-plaani. Tuumasuuna võttis Liive juba Eesti Energia juhina: tollal saatis ta kolm noort Rootsi tuumamajandust õppima. Nemad ongi kaks aastat tagasi loodud Fermi Energia taga, mis tahab kümne aasta pärast ehitusega algust teha. «Protsess ongi pikk: selleks et 2030. aastal ehitada, kulub eeltöödeks kümme aastat. See on avalik projekt, me oleme kõik uuringud avalikustanud, diskussioon on avalik. Tuumajaam ei ole asi, mida salaja teed, ja Eestis on ainus seaduslik viis seda teha riiklik eriplaneering,» selgitas Liive. Eelmisel nädalal tunnistas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus, et kuigi tuumaenergia uurimine on koalitsioonileppes sees, pole neil ühtegi inimest, kes valdaks teemat samal tasemel kui ettevõtjad. Seda kompetentsi otsitakse.