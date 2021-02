Kuni 500 protsenti kerkinud merekonteinerite hinnad ähvardavad turge inflatsiooniga

Kui tootjad ja edasimüüjad konteinerite puudusest tingitud hinnatõusule alternatiivseid transpordivõimalusi ei leia, ähvardab lõpptarbijaid Hiinas toodetud kaupade hinnatõus, mis võib endaga kaasa tuua inflatsiooni.

Koroonakriisi mõjul on globaalsed tarneahelad tasakaalust välja löödud ning konteinerid kuhjuvad kaubaveoteede Ameerika ja Euroopa poolsetesse otstesse. Aasias aga napib konteinereid, mis on toonud endaga kaasa konteinerirendi hindade plahvatusliku kasvu. Bloomberg viitab Dragon-I Toysi mänguasjatootjale, kelle esindaja kinnitusel ei tasu osa mänguasjade transport enam ära, kuna kiirelt kasvanud veokulud söövad ära niigi napi kasumimarginaali. «Mõned meie kliendid on peatanud tellimused kuni aprillini, lootes tingimuste paranemist. Kunagi pole konteinerite hinnad kõikunud üle 20–30 protsendi. Aga et need kerkivad 500 protsenti, on midagi uut kõigile,» kinnitas firma esindaja intervjuus.

Kuigi tootjad ja vedajad otsivad kiirustades uusi lahendusi, pole ükski välja pakutud ideedest probleemile leevendust pakkunud. Räägitud on nii raudtee- kui autotranspordi aktiivsemast kasutuselevõtust Aasia-Euroopa suunal ning mitmed Hiina tehased on suurendanud uute merekonteinerite tootmist, et vedajad võiksid konteinerid endale soetada ega peaks neid rentima, kuid tarneahelad on endiselt tasakaalust väljas.

Hinnatõus võib viia inflatsioonini

Konteinerinappus on põhjustanud kõige suurema hinnatõusu just konteinerite renditeenustes, kuid nõudluse kasv on tõstnud ka laevatranspordi hindu tervikuna. Kokku on kaupade meretranspordi maksumus Hiinast Ameerikasse kasvanud rohkem kui kahekordseks, kirjutab portaal marketwatch.com. Ekspertide varasemad analüüsid on hoiatanud, et transpordihindade kasv kajastub peagi ka kaupade hindades ning põhjustab inflatsiooni. Kansas City Fedi panga viis aastat tagasi tehtud uuring ennustab, et transpordihindade kasv 15 protsenti põhjustab 0,1 protsendi suuruse inflatsiooni kasvu ühe aasta jooksul.

Portaali analüüsist selgub, et kõige rohkem on USAs kasvanud nõudlus kaupade järele, mida vajavad kodukontorites töötavad inimesed. Konteineri transpordihind Aasiast USA idarannikule on kasvanud 2500 dollarilt aasta tagasi kuue tuhande dollarini. Nõudluse kasvu taga näevad analüütikud muu hulgas trendi, et varem reisimisele ja restoraniarvetele kulunud raha paigutatakse nüüd mööbli ja kodutarvete ning elektroonikaseadmete soetamisse.