Kaubamaja soovib maksta mullusest kasumist suuremat dividendi

Lisaks 2020. aasta puhaskasumile on Tallinna Kaubamajal 82,1 miljonit eurot eelmiste aastate jaotamata kasumit, seega oli grupil 31. detsembri seisuga 101,6 miljonit eurot jaotuskõlblikku kasumit. Pärast koosolekul otsustamisele tuleva dividendimakse tegemist oleks grupi jaotamata kasumi jääk ligi 77,2 miljonit eurot.

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6. aprillil Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 9. aprillil ülekandega aktsionäri pangaarvele.

COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu on aktsionäridel võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte soovi korral enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Lisaks on aktsionäridel võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, mille kaudu on võimalik jälgida üldkoosolekul toimuvat ning küsida küsimusi, kuid ei ole võimalik osaleda hääletamisel.