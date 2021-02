Müstiline pahavara on nakatanud kümneid tuhandeid Apple'i arvuteid üle maailma

Turvaanalüütikud andsid pahavarale nimeks Silver Sparrow ja 17. veebruari seisuga oli see nakatanud 29 139 arvutit 153 riigis, nendest suurem osa USAs, Suurbritannias, Kanadas, Prantsusmaal ja Saksamaal, kirjutab Mashable.

Pahavara tegevust jälgiti üle nädala, kuid selle eesmärk on endiselt teadmata. Silver Sparrow on seni käitunud nii, et nakatab süsteemi, kuid jääb siis ootama käsklusi oma loojalt. Neid käsklusi pole aga siiani saabunud.