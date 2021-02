Iisraeli sõjavägi ning tuhanded vabatahtlikud on asunud koristama riigi rannajoont ligi 170 kilomeetri ulatuses tabanud naftareostusest, kahjustatud on nelikümmend protsenti riigi rannajoonest. Naftajäägid ja tõrvatombud ohustavad tundliku loodusega rahvusparke ning ohustavad supelrandades suvitajaid. Kuigi võimud on rannad külastajatele sulgenud, leidub siiski üksikuid uljaspäid, kes reostunud meres õliseks saamist trotsides rannalõbustusi naudivad.