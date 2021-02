Kohus rahuldas Eriali kaebuse Õhtulehe vastu osaliselt

Vastavalt kohtu resolutsioonile tuleb Õhtulehel lükata ümber mullu 17. juulil ajakirjanike Priit Pärnapuu, Dannar Leitmaa ja Martin Šmutovi artiklis pealkirja all «Kui see lugu ilmub, siis kaebame teid kohtusse!» Hoiu-Laenuühistu Erial kohta avaldatud ebaõiged väited.

Kohus luges tõendatuks, et tegelikkusele ei vasta artiklis väited: «Ehkki ettevõttel on sadu liikmeid ja kõigil neil on seaduse järgi võrdselt täpselt üks hääl, kontrollib firmat [...] Ilya Dyagelev.», «Volikirjade alusel esindavad [...] (Ilya Dyagelev) kõiki ühistus raha hoiustavaid liikmeid.», «Erial Arendus OÜ puhul ületas laen lubatud määra 5,6 kordselt.» ja «Erial ähvardas Õhtulehte kohtuga.»