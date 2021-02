Toidutootjad saavad joogikartongi eraldi pakendiliigina deklareerida

Esimesena on Pakendiringlus löönud käed koostööks Tere AS-iga, kes asub joogikartongi eraldi deklareerima. Vabatahtliku deklareerimisega on oodatud liituma kõik toidutootjad, teatas Eesti Pakendiringlus.

Praeguse Eestis kehtiva seaduse järgi puudub joogikartongil taaskasutusmäär, mis tähendab, et joogikartongist pakendi puhul on nii taaskasutamise määr kui hinnastamine paber- ja kartongpakendiga samal tasemel – selle raha eest ei ole võimalik joogikartongi tegelikult ringlusse suunata.

«Turul on palju pakendeid, mille materjalina ringlussevõtt on jäänud tähelepanuta seetõttu, et sellega kaasnevad suuremad kulud. Kuna pakendiseadus seda eraldi ka ei nõua, siis pole sellele tihti ka tähelepanu pööratud,» ütles Eesti Pakendiringluse OÜ juhatuse liige Alder Harkmann.