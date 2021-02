Analüütik: Tesla teenib bitcoin'iga rohkem kui autode müügiga

Veebruari alguses teatas Tesla, et ostis jaanuaris 1,5 miljardi dollari väärtuses bitcoin'e. Pole teada, millal ettevõte krüptoraha ostis ega ka, kas osa sellest on juba maha müüdud, kuid bitcoin'ide väärtus on viimastel kuudel üles liikunud. Nädalavahetusel tõusis ühe bitcoin'i hind 58 000 dollarini (47 800 eurot).

Tesla juht Elon Musk, kes on ka aktiivne krüptoraha promoja, säutsus eelmisel nädalal Twitteris, et bitcoin'i hind näib olevat kõrge. «Raha on kõigest [andme]vahend, mis säästab meid tülikamatest bartertehingutest,» säutsus Musk. «Need andmed sarnaselt teistele on altid vigadele ja latentsusele.» Järgmises postituses lisas Elon Musk, et krüptorahad bitcoin ja ethereum näivad tõesti kallid olevat.