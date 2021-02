Neli nõuannet, kuidas investeerida roheliselt

Jälgi märgistust. Investeerimismaailmas on loodussõbraliku ja eetilise fondi märk ESG (environmental, social, governance) või SRI (socially responsible investment) kriteerium, mis aitab eristada teiste seast neid variante, mis väldivad keskkonnakahju, ei riku oma tegevusega inimõigusi ning mille juhtimiskultuur on eetiline. Näiteks ei pruugi naftatootjad olla kuigi keskkonnasõbralikud ning relvatootjad eriti eetilised. Kui sellised ettevõtted välja arvestada, saab inimene kokku panna endale sobiva keskkonnasõbraliku ja vastutustundliku portfelli. Sinna alla võivad kuuluda näiteks taastuvenergiat kasutavad ning keskkonda puhastavad või reostust vähendavad ettevõtted.

Hajuta investeeringuid. Paljude uute tehnoloogiate puhul on oht, et need ei osutu kohe nii edukaks või populaarseks ja inimene kaotab neisse investeerides raha. Hea näide on päikesepaneelid, kuhu investeeriti kohe alguses väga palju, kuid esialgu ei olnud tehnoloogia nii efektiivne ja päikeseenergia tootmine oli liiga kallis. Kuigi praeguseks on tehnoloogia oluliselt arenenud ning päikesepaneelide tootjate aktsiad näitasid hiljuti väga head tootlust, võisid varakult päikesepaneelide tootjate aktsiatesse investeerinud inimesed saada negatiivse tootluse. Selleks, et end sellise ebakindluse ja riskide eest kaitsta, tuleks oma portfelli kaasata mitme erineva sektori ettevõtteid.