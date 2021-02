Maerski konteinerilaev Eindhoven kaotas 260 konteinerit mootoririkke tõttu

Taani laevandusgigant Maersk kinnitas, et reedel Jaapani ranniku lähedal tormis 260 konteinerit kaotanud laeva hätta sattumise põhjuseks oli see, et laeva peamasin seiskus ning alus kaotas 3–4 minutiks juhitavuse. Manööverdamisvõimetu laev hakkas suures lainetuses rulluma, osa lastist pääses lahti ning pudenes merre. Lisaks üle parda langenud konteineritele purunesid 65 laeva tekile kukkunud konteinerit.