Homme on lühendatud tööpäev. Kas see kehtib ka kodukontoris olijale?

Lugeja küsib: Töötan IT ettevõttes ja koroonapandeemia tõttu teevad kõik töötajad kodust kaugtööd. Tööaeg on meil tavapäraselt kell 8-17. Ülemus saatis meile koosolekukutse 23. veebruariks kell 15.30. Juhtisin tema tähelepanu, et 23.02 on lühendatud tööpäev ja peaksime koosoleku varem tegema. Ülemus vastas, et kuna kõik on kaugtööl, siis lühendatud tööpäeva meile kohaldama ei pea, sest me oleme ju nagunii kodus. Kas lühendatud tööpäev kehtib ikkagi kõigile töötajatele, ka neile, kes on kaugtööl?