NASA avaldas uued fotod Marsi kulguri maandumisest

Üks foto pärineb aparaadilt, mille küljes kulgur maandumisel oli, teine on satelliidipilt.

NASA on lubanud lähipäevil veel materjali kulguri maandumisest avaldada, sealhulgas video koos heliga.

Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Lisaks elu märkide otsimisele valmistavad Perseverance'i uuringud ette ka võimalikku mehitatud lendu Marsile ja ehk lõpuks ka koloonia asutamist. Selleks on kulguriga kaasas muu hulgas seade, millega katsetatakse hapniku valmistamist Marsi atmosfääris leiduvast.

Perseverance on eelmise kulguri Curiosity täiendatud versioon. Ta on kiirem ja tugevamate ratastega, tema arvutivõimsus on suurem ning ta suudab liikuda iseseisvalt 200 meetrit päevas.